18 رياضياً عراقياً في «بارالمبية طوكيو»

المصدر: (دبي - علي شدهان)

أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية اختيار 18 رياضياً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو التي تنطلق 24 الجاري، وهم الرباعة هدى مهدي، وزمن حسين لاعبة القوس والسهم، والعداءة فاطمة فاضل، ونجلة عماد «تنس الطاولة»، وكوفان حسن وجراح نصار وولدان نزار وأحمد نعاس وحسين فاضل وعلي مبارك في ألعاب القوى، وعمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر ناصر في المبارزة، وفارس سعدون ورسول كاظم وعلي موحان وعباس محمد نيسان في رفع الأثقال، وسليمان فياض لاعب القوس والسهم. وتعتبر المشاركة العراقية في الدورة هي السابعة وكانت المشاركة الأولى في «برشلونة 1992».

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