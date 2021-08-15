«الفراعنة» بالتصنيف الثاني لقرعة كأس الأمم الإفريقية

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر موقعه الرسمي، إجراءات قرعة كأس الأمم الإفريقية المقررة في 17 الجاري، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة بالبطولة إلى 4 مجموعات بناء على تصنيف «فيفا».

ويضم التصنيف الأول منتخبات، الجزائر، السنغال، تونس، المغرب، نيجيريا والكاميرون، بينما تراجع منتخب مصر «الفراعنة» إلى التصنيف الثاني، الذي يضم غانا، كوت ديفوار، مالي، بوركينا فاسو وغينيا، وجاءت منتخبات كاب فيردي، الجابون، موريتانيا، سيراليون، زيمبابوي وغينيا بيساو، في التصنيف الثالث، ومنتخبات مالاوي، السودان، غينيا الاستوائية، جزر القمر، إثيوبيا وجامبيا في التصنيف الرابع، فيما يتواجد المنتخب الكاميروني تلقائياً بالمجموعة الأولى كونه المستضيف.

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