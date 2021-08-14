بماذا رد السيسي على سؤال .. إنت أهلاوي ولا زملكاوي؟

المصدر: البيان

سأل أحد المصريين ويدعى محمد سامي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار مع الأسرة المصرية: "هل أنت أهلاوي أم زملكاوي؟".

ورد السيسي قائلاً: "تفتكر يا محمد أنا كنت فاضي إني أفكر في كده، أنا بفكر في مصر فقط، أنا مصراوي".

وتابع: "بس أنا برده بحب الأهلي والزمالك وكل الفرق".

وأشار الرئيس المصري إلى أن حجم التعصب الرياضي تراجع عما كان عليه في الـ5 سنوات الماضية وفق صحف مصرية.

وقال السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر السبت: "أنا مش هلغي الدعم لكن هنعيد تنظيمه وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن".

وتابع: "كل الناس تستقبل كلامي إني باختار الطريق الصعب أوي، لو اخترت الطريق السهل كنت سبت الغلابة كدا وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، وبقول مكلش وأعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي بنتكلم فيه وبتكلم في قضايا مصر عليها، مش عشان وجهة نظر.. لا قعدت 50 سنة أدرسه وأقول ليه البلد دي كدا؟ ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا وبجيب أمثلة وأختار التوقيات اللى بكلم فيها الناس".

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