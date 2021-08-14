العراق يشكل بعثته للمشاركة في باراولمبياد طوكيو

المصدر: دبي-علي شدهان

يمثل 18 رياضيا، العراق في دورة الألعاب الباراولمبية في طوكيو 2020، حيث أعلنت اللجنة الباراولمبية العراقية عن بعثة العراق المشاركة في الدورة التي تنطلق 24 أغسطس الجاري.



37 شخصا

وتتألف البعثة العراقية من 37 شخصاً بينهم 18 رياضيا، 4 لاعبات و 14 لاعبا، والدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، والدكتورة كوثر حسين الأمين العام للجنة، وعبيد الغزي رئيس البعثة، وجبار طارش إداري اتحاد رفع الأثقال، ومهدي باقر رئيس اتحاد ألعاب القوى، والحكم الدولي بالمبارزة سعد محمد، ومترجم البعثة سعد قاسم، ومدربي اتحاد رفع الاثقال الدكتور ثامر غانم ونجاح جوير، ورحيم فالح مدرب منتخب المبارزة، وجواد أبو الشون مدرب القوس والسهم، ووسام غالي ومازن حسين مدربا ألعاب القوى، وجمال جلال مدرب تنس الطاولة.

18 رياضيا

وتتكون كوكبة النجوم والنجمات ال18 من، الرباعة هدى مهدي، وزمن حسين لاعبة القوس والسهم، والعداءة فاطمة فاضل، ونجلة عماد لاعبة تنس الطاولة، وكوفان حسن وجراح نصار وولدان نزار وأحمد نعاس وحسين فاضل وعلي مبارك في ألعاب القوى، وعمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر ناصر في المبارزة، وفارس سعدون ورسول كاظم وعلي موحان وعباس محمد نيسان في رفع الأثقال، وسليمان فياض لاعب القوس والسهم، إضافة إلى الوفد الإعلامي المؤلف من الزملاء، هشام السلمان والدكتور عمار طاهر وعماد الركابي وأحمد عريبي.

المشاركة السابعة

وتعتبر المشاركة في باراولمبياد طوكيو 2020، الظهور العراقي السابع على مسرح باراولمبياد أصحاب الهمم، حيث تعود أول مشاركة عراقية إلى دورة برشلونة 1992.

13 ميدالية

وحصد نجوم ونجمات العراق في الدورات الباراولمبية في المرات الست الماضية، 13 ميدالية منوعة، فاز بها 9 رياضيين في ألعاب عدة، وعلى امل ان يثمر الظهور السابع عن حصد وفير يزيد الغلة العراقية في دورات الألعاب الباراولمبية لذوي الهمم.

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