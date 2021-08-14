حادث سير مروع لحارس مرمى بيراميدز المصري

المصدر: البيان

تعرض حارس مرمى نادي بيراميدز المصري، المهدي سليمان، البالغ من العمر 34 عاما، لحادث سير مروع بسيارته أمس الجمعة

ونشر اللاعب صورة لسيارته المتضررة بشكل كبير على حسابه في "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق "قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "بطمن كل الناس اللي اطمنت علي. أنا الحمد لله تمام بعتذر أني معرفتش أرد على حد".

يذكر أن سليمان شارك بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل.

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