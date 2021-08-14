أنس جابر تتأهل لدور الثمانية في تنس مونتريال

المصدر: برلين - د ب أ

تأهلت التونسية أنس جابر لدور الثمانية ببطولة مونتريال المفتوحة للتنس للسيدات بفوزها على الكندية بيانكا أندريسكو 6 /‏ 7 (5 /‏ 7) و6 /‏ 4 و6 /‏ 1 في دور الستة عشر من البطولة.

وتغلبت جابر، المصنفة الثالثة عشرة في البطولة، على أندريسكو، المصنفة الثانية في البطولة، في ساعتين و39 دقيقة مساء أول من أمس.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها جابر من قلب تأخرها في المجموعة الأولى وتحقق الفوز بالمباراة.

وتلتقي جابر في دور الثمانية مع جيسيكا بيغولا التي تغلبت على الأمريكية دانيلي كولينز 6 /‏ 4 و3 /‏ 6 و7 /‏ 5.

وودعت بيترا كفيتوفا، المصنفة السابعة في البطولة،المنافسات عقب خسارتها أمام الإيطالية كاميلا جيورجي.

وفازت جيورجي، المصنفة 71 على العالم، بنتيجة 6 /‏ 4 و6 /‏ 4 في مباراة استمرت ساعة و36 دقيقة، وتلتقي جيورجي في دور الثمانية مع كوري جاوف، التي عبرت جوانا كونتا.

ولم تواجه أرينا سابالينكا أية صعوبات في التأهل للدور التالي، حيث تغلبت على الكندية ريبيكا مارينو 6 /‏ 1 و6 /‏ 3 في مباراة استمرت ساعة واحدة.

وضربت سابالينكا موعداً في دور الثمانية مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين.

وتغلبت أزارينكا على اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة 11 في البطولة، بنتيجة 6 /‏ 4 و3 /‏ 6 و7 /‏ 6 (7 /‏ 2).

وعبرت كارولينا بليسكوفا، المصنفة الرابعة في البطولة، أماندا أنيسيموفا 6 /‏ 1 و7 /‏ 6 (10 /‏ 8)، لتضرب موعدا مع سارا سوريبس تورمو، التي تغلبت على كاترينا سينياكوفا.

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