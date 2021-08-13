التاريخ يسبب أزمة في المريخ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تفجرت أزمة بنادي المريخ بسبب التاريخ الذي حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستلام قائمة لاعبي الأندية، وتبقى 24 ساعة فقط لتسليمها، وما زالت الضبابية حاضرة في المريخ حول الجهة التي ستتولى إرسال الكشف الأفريقي للكاف.

يأتي ذلك في ظل وجود مجموعتين متصارعتين، حيث يتعامل اتحاد الكرة مع مجموعة الكندو والتي فشلت في إنجاز مهمة إرسال القائمة لأن البطاقات طرف مجموعة سوداكال، ويرفض تسليمها لمجموعة الكندو، وبعد أن أصبحت مهلة الكاف وشيكة يتوقع أن يوافق اتحاد الكرة على استلام الكشف الأفريقي من مجموعة سوداكال.

فيما أعلن المدير الفني للمريخ الفرنسي دييغو غارزيتو، عدم رضاه عن أرضية ملعب الاستاد، وطالب بضرورة الشروع الفوري في إصلاح ومعالجة الحالة السيئة لأرضية الملعب والبحث عن حلول عاجلة، وذلك حتى يتسنى للفريق الاستمرار في تحضيراته إلى حين انقضاء أزمة الملعب بشكل نهائي، وذلك بناء على الوعود التي تلقاها من قبل رئيس النادي آدم سوداكال، ووجه بتنفيذ بعض الحلول السريعة من أجل الاستمرار في أداء التدريبات دون هواجس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز