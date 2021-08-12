لاعب عراقي يتخلى عن راتب شهرين لعيون أسود الرافدين

المصدر: دبي-علي شدهان

جسد صفاء هادي نجم وسط منتخب العراق الأول لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق كريليا سوفيتوف الروسي، الحب بأحلى صوره عندما تخلى طوعا عن راتب شهرين مع فريقه الروسي، من أجل عيوني أسود الرافدين، باصراره على الالتحاق بمعسكر منتخب العراق في إسبانيا استعدادا لمرحلة الحسم المؤهلة ل"مونديال" 2022.

الشارع الرياضي

وأثنى أبناء الشارع الرياضي العراقي، كثيرا على خطوة النجم صفاء هادي، باعتبارها مؤشرا مفرحا على مدى إصرار أسود الرافدين على تحقيق حلم الشعب العراقي بأسره بخطف إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم العراقية بعد الأولى في "مونديال" المكسيك 1986.

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