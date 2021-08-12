منتخب العراق يواجه سبته الإسباني في الطريق إلى "مونديال" 2022

المصدر: دبي-علي شدهان

يواجه منتخب العراق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس فريق أتليتكو سبته الإسباني، الناشط في دوري الدرجة الثانية، في لقاء ودي هو الأول لأسود الرافدين في معسكرهم المتواصل ل10 أيام في مدينة ملقه بقيادة الهولندي ديك ادفوكات المدير الفني الجديد لمنتخب العراق، وذلك في إطار الإستعداد لمرحلة الحسم المؤهلة ل"مونديال" 2022.

معسكر آخر

ويتضمن برنامج المباريات الوديات لمنتخب العراق في معسكره الإسباني الحالي، تجربة مع فريق العربي القطري الأحد، قبل الانتقال إلى معسكر آخر في تركيا من المتوقع أن يشهد خوض أكثر من مباراة ودية، تحضيرا لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي 2 سبتمبر في أولى مبارياته في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب منتخب العراق، منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران.

التحاق النجوم

وبالتوازي مع مواصلة منتخب العراق وحداته التدريبية صباحا ومساء في إسبانيا، نجحت الجهود الإدارية في استحصال الموافقات اللازمة لالتحاق عدد من نجوم العراق المحترفين في مختلف الدوريات، منهم علي عدنان الذي باشر التدريبات مع أسود الرافدين، وعلى أمل التحاق بقية المحترفين في معسكر تركيا.

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