30 أغسطس فتح باب القيد بالدوري المصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط القيد في الموسم الجديد، وتقرر فتح فترة القيد الأولى للموسم المقبل (2021 ـ 2022) خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري حتى 9 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول يوم 20 سبتمبر، وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل، إضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.

كما تقرر أن تكون فترة القيد الثانية للموسم نفسه، وهي فترة الانتقالات الشتوية، في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لقوائم الأندية، فقد قرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 30 لاعباً، بالإضافة إلى 5 لاعبين من مواليد 1999 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول، ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.

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