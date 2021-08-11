49 بطلاً مصرياً في الألعاب البارالمبية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أنهت وزارة الشباب والرياضة المصرية، بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية، كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية، المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، بداية من يوم 24 الجاري.

وتشارك البعثة المصرية بـ49 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أنه حريص خلال الفترة الحالية على تكثيف زياراته للبعثة البارالمبية، وعقد عدة لقاءات مع أعضاء البعثة لمتابعة كافة متطلباتهم واحتياجاتهم وتحفيزهم قبيل المشاركة بالدورة البارالمبية، وأشار إلى أن البعثة المصرية تمتلك العديد من العناصر والأبطال الواعدة والتي سترفع علم مصر على منصات التتويج.

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