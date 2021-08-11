60 % حضوراً جماهيرياً في انطلاق الدوري السعودي اليوم

المصدر: (الرياض - أ ف ب)

بعدما شهد سوق الانتقالات الصيفية حراكاً غير مسبوق بالنسبة للأندية السعودية، خصوصاً الكبيرة منها، وعلى رأسها الهلال بطل النسختين الماضيتين، يبدأ وقت الجدّ مع افتتاح الموسم الجديد من الدوري اليوم بلقاء الفيحاء والاتحاد.

وقررت وزارة الرياضة رفع الحضور الجماهيري من 40 في المئة إلى 60 في المئة للقدرة الاستيعابية للملاعب. وتعاقدت الأندية السعودية مع قرابة 105 لاعبين، منهم 39 لاعباً أجنبياً، وتمكن الهلال من الظفر بصفقته الأغلى، التي حارب من أجلها منذ بداية الميركاتو الصيفي، بضمه البرازيلي ماثيوس بيريرا (25 عاماً) قادماً من وست بروميتش الإنجليزي في صفقة هي الأكبر في تاريخ الدوري السعودي، بحسب موقع «ترانسفر ماركت» المتخصص، إذ تقدر بنحو 18 مليون يورو.

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