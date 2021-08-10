العراقي شاكر يقود الفيصلي الأردني

المصدر: (عمان - أ ف ب)

قرر النادي الفيصلي الأردني لكرة القدم قبول اعتذار المدرب السوري حسام السيد عن إكمال مشواره مدرباً للفريق الأول وتعيين العراقي حكيم شاكر خلفاً له، وسيصل إلى عمان مساء اليوم لتولي قيادة الفريق.

وستكون المهمة الأولى له غداً بمواجهة فريق البقعة متذيل الترتيب في الجولة 13 من الدوري المحلي. ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد 12 جولة، ومبتعداً بفارق 6 نقاط عن الوحدات المتصدر و3 نقاط عن السلط الثاني ونقطة عن الرمثا الثالث، وتلقى الفريق 3 هزائم في آخر أربع مواجهات في الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز