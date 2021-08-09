أسلحة بيضاء في تدريبات هلال الابيض

المصدر: الخرطوم/ حسن فاروق

شهد تدريب فريق هلال الابيض أحداثا مثيرا بظهور أسلحة بيضاء ( سكين وجنزير) بصورة مفاجئة، وبدأت الاحداث عندما حضر ممثلين للمجلس القديم بالنادي من أجل استلام الفريق والعمل على نقل مقره ، بعدما أعلن تصديه للمهمة في النادي.

ولم تستجبّ الإدارة الجديدة للأمر، ورفضت الخطوة، ليتطوّر الصراع إلى اشتباك لفظي، ما أسفر عن ظهور آلات حادة منها السكين والجنزير، قبل أن يتم احتواء الأمر.وفي الوقت الذي طالب فيه مجلس ناجي جابر، مدرب الفريق صلاح أحمد آدم بالإشراف على التدريب، تمسّك الأخير بالمغادرة حفاظًا على هدوء الأحوال، في ظل رفض الجناح الآخر لوجوده. ويعيش نادي الهلال الأبيض، أزمة إدارية طاحنة في أعقاب وجود مجلسين مؤخرًا.

وكان المجلس الجديد بقيادة عجب الدور، قد وجد مباركة من رئيس اتحاد كرة القدم السواني كمال شداد، بعد قرارٍ مفاجئ بسحب الثقة من المجلس المنتخب الذي يقوده ناجي جابر.

وأعلن مجلس هلال الأبيض المنتخب عن القيام بمسؤولياته كاملة تجاه فريق الكرة خلال ما تبقى من مباريات في الدوري الممتاز، مناشدًا الجميع دون استثناء للوقوف خلف الفريق.

فيما فند لاعب الهلال عبد الرؤوف حقيقة رفضه عدم الانضمام إلى المنتخب الوطني.وقال عبد الرؤوف إنّه لم يتمّ استدعائه لقائمة المنتخب السوداني قبل انتقاله للهلال.ومؤخرًا، أشارت تقارير إلى أن متوسط ميدان الهلال عبد الرؤوف اعتذر عن الانضمام لقائمة المنتخب.

ويرى عبد الرؤوف أنّ ما يثار بشأن ذلك ما هو إلاّ شائعة لا أساس لها من الصحة. وأوضح لاعب الهلال أنّه لم يتردد لحظة في تلبية نداء المنتخب بعدما تم استدعاء للقائمة، بعيد انضمامه إلى ناديه الحالي.

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