الأهلي يحصّن نجومه ضد مغريات الاحتراف

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

أوصى محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي المصري، بمراجعة عقود اللاعبين الكبار في الفريق الأول لكرة القدم، وتعديل هذه العقود بزيادة قيمتها، بما يتناسب مع الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا المرة الثانية على التوالي.

تأتي تلك الخطوة لتحقيق مزيد من الاستقرار داخل صفوف الفريق، الذي يعيش حالة نشوة كروية مليئة بالإنجازات، وتماشياً مع ارتفاع صفقات انتقالات اللاعبين في الدوري المصري وبعض دول الخليج، وخصوصاً مع وجود عروض مغرية لنجوم الأهلي ممن تألقوا في الفترة الأخيرة، ولذا ترغب إدارة الأهلي في تحصين نجوم الفريق ضد المغريات المالية في الفترة الحالية.

وتلقى بعض اللاعبين عروض احتراف مغرية، وعلى رأسهم الحارس الدولي، محمد الشناوي، الذي تلقى عرضين من قطبي الكرة السعودية، الهلال والنصر، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت ببقاء الحارس باعتباره من أهم العناصر في صفوف الفريق.

ووجه الخطيب إلى تعديل عقود عدد من اللاعبين بخلاف الشناوي، وعلى رأسهم وليد سليمان، الذي يتقاضى 11 مليون جنيه في الموسم، وكذلك سعد سمير ومحمد مجدي «قفشة» ومحمد شريف وأكرم توفيق.

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