منتخب العراق يدشن عهد أدفوكات

المصدر: دبي-علي شدهان

دشن منتخب العراق الأول لكرة القدم، عهد مدربه الجديد، الهولندي ديك ادفوكات، بدخوله فعليا معسكرا خارجيا في إسبانيا، يمتد لـ 10 أيام، استعدادا لمرحلة الحسم المؤهلة لـ "مونديال" 2022.

معسكر آخر

ويشمل معسكر منتخب العراق خوض أكثر من مباراة ودية مع فرق إسبانية، قبل الدخول في معسكر آخر تمهيدا لخوض أولى مبارياته أمام مضيفه الكوري الجنوبي 2 سبتمبر.

24 لاعباً

وتضمُ قائمة أسود الرافدين لمعسكر إسبانيا، 24 لاعباً، هم جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وعلي عدنان للدفاع، وأمجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبدالكاظم وحسين علي وسجاد جاسم وبسام شاكر للوسط، وشيركو كريم ومحمد داود ومهند علي وعلاء عبدالزهرة ومهند عبدالرحيم للهجوم.

المجموعة الأولى

وفي مرحلة الحسم "المونديالية"، يلعب منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران.

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