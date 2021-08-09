ضغوط أسرية تُجبر لاعباً سعودياً على اعتزال الكرة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

رضخ اللاعب الدولي السعودي، مهند عسيري لضغوط أسرته وأذعن لطلب عائلته في ترك الكرة وإعلان اعتزاله.

كشفت ذلك مصادر مطلعة أكدت أن قرار لاعب الشباب، مهند عسيري، اعتزال لعبة كرة القدم، بشكل نهائي قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد (2021-2022) تقف وراءه ضغوطات أسرية كبيرة حاصرت اللاعب، وأجبرته على الاعتزال رغم محاولاته الجادة في الفترة الماضية لحل هذه الأمور، ولكنه رضخ في نهاية الأمر.

وكتب (عسيري) عبر حسابه الشخصي على موقع (سناب شات): "أعلن اعتزالي كرة القدم، شكراً لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية".

وكان مهند عسيري قد وقع مع الشباب لموسم واحد هذا الصيف، بعد انتهاء علاقته التعاقدية بنادي الأهلي والذي استمر بين صفوفه خلال الفترة من 2014 حتى 2021.

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