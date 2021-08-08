صلاح يقود «الفراعنة» أمام أنغولا والغابون

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، ضم 5 لاعبين محترفين، إلى معسكر المنتخب الذي ينطلق 28 الجاري، استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. واستقر الجهاز الفني «للفراعنة» على استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب آرسنال، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ومصطفى محمد مهاجم غلطة سراي، وينضم خماسي المحترفين إلى المعسكر 30 الجاري.

ويستضيف «الفراعنة» منتخب أنغولا في 4 سبتمبر، ويسافر إلى الغابون، لمواجهة منتخبها، 8 منه.

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