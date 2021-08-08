منتخب لبنان يستعد لـ «الأبيض» في تركيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف التشيكي إيفان هاشيك مدرب منتخب لبنان لكرة القدم عن إقامة معسكر في تركيا استعداداً للقاء «الأبيض» يوم 2 سبتمبر المقبل، ضمن مباريات المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2020 ثم ينتظم اللاعبون بمعسكر في الإمارات 7 منه قبل مواجهة كوريا الجنوبية.

وأكد المدرب خلال مؤتمر صحافي أنه يتشرّف بقيادة المنتخب اللبناني، مشيراً إلى أنه تحدّ جديد له، وقال: أؤمن بقدرتنا على التأهل إلى كأس العالم، كما أفهم عقلية اللاعب اللبناني، لأنني عملت مع يوسف محمد وحسن معتوق وجوان العمري، وأشاد هاشيك بالتجاوب الكبير من مدربي الأندية، وموافقتهم على تأجيل الدوري، لخدمة المنتخب، كما أن التأجيل يبعد اللاعبين عن الإصابات.

ووجه الدكتور مازن قبيسي رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد اللبناني لكرة القدم، الشكر للجهاز الفني السابق الذي قاد لبنان إلى إنجاز تاريخي وثمّن جهود اللاعبين، وقال: ننطلق نحو مرحلة تتضمن الكثير من الصعوبات والتحديات، واللاعبون يدركون المسؤولية الكبيرة، والاتحاد لن يدخر جهداً لتوفير جميع الإمكانيات، ولإعداد المنتخب بطموح رسم الفرحة على وجوه اللبنانيين بشكل عام، وجماهير كرة القدم بشكل خاص.

وأشار إلى أن العمل يتطلب تضافر جهود الجميع للوصول إلى الهدف المنشود، وقال: أشكر رؤساء الأندية على تعاونهم في الفترة الماضية، بهدف تحقيق الطموحات.

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