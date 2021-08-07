درجال يجمع قدامى الكرة العراقية في ملعب الحبيبية

المصدر: دبي - علي شدهان

حرص عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، نجم كرة القدم العراقية الشهير، على جمع عدد كبير من قدامى نجوم «الساحرة المستديرة» في بلاد الرافدين في جولة تفقدية لملعبي الحبيبية والزوراء في العاصمة بغداد، المتوقع افتتاحهما قريباً.

سلسلة ملاعب

وجرى خلال الجولة الاطلاع على الملعبين، باعتبارهما إضافة كبيرة لسلسلة ملاعب كرة القدم التي تم إنجازها خلال الأعوام الأخيرة في عموم محافظات العراق.

مسيرة المنتخب

كما تم، على هامش الجولة، مناقشة مسيرة منتخب العراق الأول لكرة القدم في مرحلة الحسم المؤهلة لـ«مونديال» 2022، خصوصاً بعد حسم التعاقد مع الهولندي ديك أدفوكات مديراً فنياً لأسود الرافدين خلفاً للسلوفيني كاتانيتش.

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