منتخب العراق يعسكر في إسبانيا

المصدر: دبي-علي شدهان

يدخل منتخب العراق الأول لكرة القدم غداً، معسكراً خارجياً في إسبانيا استعداداً للمرحلة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022، ويشتمل معسكر أسود الرافدين الذي يمتد لـ10 أيام، خوض مباريات تجريبية أمام فرق إسبانية متفاوتة القوة، ويمثل المعسكر، تدشيناً عملياً لعهد الهولندي ديك ادفوكات المدير الفني لأسود الرافدين، بعد انتهاء العلاقة مع السلوفيني كاتانيتش.

ويلعب منتخب العراق في مرحلة الحسم المونديالية ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران، ويخوض أولى مباراته أمام مضيفه الكوري الجنوبي 2 سبتمبر.

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