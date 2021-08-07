رقم تاريخي بالدوري السعودي خلال 10 ساعات فقط

المصدر: دبي-ياسر قاسم

شهدت الساعات التي أعقبت تسجيل نادي الهلال السعودي للاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا، تسجيل رقم غير مسبوق في المتابعة والمشاهدة للفيديو الذي أطلقه النادي بمناسبة هذه الصفقة حيث وصلت عددت المشاهدات أكثر من 20 مليوناً خلال 10 ساعات فقط،

وانضم بيريرا للهلال بعقد لمدة 5 سنوات قادما من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة ساهم فيها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

ونشر نادي الهلال، على حسابه الرسمي في تويتر يوم الجمعة مقطع فيديو باللغة الإنجليزية ليفاجئ جماهيره بالإعلان عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي، وتقديمه إلى وسائل الإعلام من العاصمة الفرنسية باريس.

وتضمن الفيديو مشاهد لصحفيين ونشطاء أجانب شاركوا في الإعلان عن الصفقة، قبل ظهور اللاعب بيريرا وحديثه عن الانتقال إلى الهلال.

وقال بيريرا "كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، سأكون نغمة السامبا في لحن عربي".

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