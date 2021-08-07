الاتحاد بطلاً للدوري الليبي للمرة 17

المصدر: دبي-ياسر قاسم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز موسم (2020-2021) بعد الفوز على نظيره الأهلي طرابلس بركلات الترجيح (6-5) في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب طرابلس الدولي.

وحسم التعادل السلبي الوقت الأصلي من المباراة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في وجه الاتحاد ليتوج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

بهذه النتيجة، أصبح فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده، 17 لقبا بالدوري الليبي الممتاز، فيما يمتلك الأهلي طرابلس 12 لقبا في تاريخه.

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