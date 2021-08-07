رئيس الهلال الأسبق بعد صفقة بيريرا: شكراً الوليد بن طلال

المصدر: دبي- البيان

أشاد رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بإتمام صفقة التعاقد مع المحترف البرازيلي في صفوف نادي وست بروميتش الإنجليزي، ماتيوس بيريرا.

وأعاد بن مساعد، التغريد بالفيديو التقديمي للاعب البرازيلي، عبر حسابه الشخصي، مُذيلاً إياه بتعليق: "كمشجع هلالي أقول شكرًا للأمير الوليد بن طلال وشكرًا للرئيس الفذ فهد بن نافل على هذه الصفقة غير العادية والمميزة بكل المقاييس وإن شاء الله يوفق اللاعب في تقديم ما هو مأمول منه ومتوقع".

وأتم رئيس نادي الهلال الأسبق، تغريدته بقوله: "أتمنى من جمهور الهلال الصبر على اللاعب وإعطائه فرصة للتأقلم وعدم استعجال المردود المتوقع منه".

وأعلن نادي الهلال، في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع صانع ألعاب وست بروميتش، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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