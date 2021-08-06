سوداكال يسقط عضوية 7 من اعضاء نادي المريخ

المصدر: البيان

تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية التي إنعقدت بتاريخ 31 يوليو 2021م وإستناداً للمادة “36”(تاريخ سريان قرارات الجمعية العمومية) من نظام النادي الأساسي لسنة 2019م تعديل سنة 2021م إسقط رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني آدم سوداكال عضوية 7 أعضاء على ان يتم اخطارهم كتابياً بقرارات الجمعية العمومية للنادي.

والأعضاء المسقطة عضويتهم هم :

محمد سيد أحمد “الجكومي”- محمد موسى الكندو -علي مصطفى عبدالله محمد “أسد” - خالد أحمد المصطفى - هيثم محمد الرشيد -عمر محمد عبدالله - أحمد محمد مختار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز