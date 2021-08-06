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    إنتخابات مجلس إدارة المريخ السوداني 4 سبتمبر

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    عقدت لجنة الإنتخابات المنتخبة بنادي المريخ السوداني إجتماعها الثاني بنصاب مكتمل وبحضور "6" من أعضائها يتقدمهم رئيس اللجنة ممثلين في (آدم موسى إسحاق إبراهيم"أوباما- المهندس نور الأنبياء ابو ريدة سالم شميلة- المهندس حسن الرحيمة عمر إدريس- الأستاذ يوسف فتح الرحمن حمد المقبول- المهندس صلاح الدين إبراهيم  محمد عمر - الدكتور علي صبري الياس)، واعلنت عن قيام الإنتخابات بتاريخ 4 سبتمبر 2021م

    الجدول الزمني لانتخابات مجلس الادارة

    وعملا بأحكام المادة (8) الفقرة (1) الحرف (ج) من لائحة انتخابات نادي المريخ لسنة 2021م المجازة من قبل الجمعية العمومية للنادي والتي انعقدت بتاريخ 31 يوليو 2021م تصدر اللجنة البرنامج الزمني التالي لانتخابات مجلس إدارة نادي المريخ: -


    6-10/8/2021    نشر السجل الانتخابي المبدئي (قائمة الناخبين)
    6-10/8/2021    فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة
    11-15/8/2021    فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
    16-17/8/2021    فتح باب الطعون والتظلمات في قائمة الناخبين الاولية
    19/8/2021    الإعلان عن قائمة الناخبين النهائية
    19/8/2021    الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين
    20-22/8/2021    فتح باب الطعون والتظلمات في قائمة المرشحين
    23-25/8/2021    انسحاب المترشحين
    26/8/2021    اعلان القائمة النهائية للمرشحين
    27/8-3/9/2021    الدعاية الانتخابية للمرشحين
    4/9/2021    الاقتراع
    4/9/2021    الفرز واعلان النتائج الأولية للفائزين
    5-6/9/2021    فتح باب الطعون والتظلمات في النتائج
    9/9/2021    اعلان النتائج النهائية للانتخابات

     

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    • المريخ السوداني ،
    • انتخابات
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