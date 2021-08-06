إنتخابات مجلس إدارة المريخ السوداني 4 سبتمبر

المصدر: البيان

عقدت لجنة الإنتخابات المنتخبة بنادي المريخ السوداني إجتماعها الثاني بنصاب مكتمل وبحضور "6" من أعضائها يتقدمهم رئيس اللجنة ممثلين في (آدم موسى إسحاق إبراهيم"أوباما- المهندس نور الأنبياء ابو ريدة سالم شميلة- المهندس حسن الرحيمة عمر إدريس- الأستاذ يوسف فتح الرحمن حمد المقبول- المهندس صلاح الدين إبراهيم محمد عمر - الدكتور علي صبري الياس)، واعلنت عن قيام الإنتخابات بتاريخ 4 سبتمبر 2021م

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الادارة

وعملا بأحكام المادة (8) الفقرة (1) الحرف (ج) من لائحة انتخابات نادي المريخ لسنة 2021م المجازة من قبل الجمعية العمومية للنادي والتي انعقدت بتاريخ 31 يوليو 2021م تصدر اللجنة البرنامج الزمني التالي لانتخابات مجلس إدارة نادي المريخ: -



6-10/8/2021 نشر السجل الانتخابي المبدئي (قائمة الناخبين)

6-10/8/2021 فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة

11-15/8/2021 فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

16-17/8/2021 فتح باب الطعون والتظلمات في قائمة الناخبين الاولية

19/8/2021 الإعلان عن قائمة الناخبين النهائية

19/8/2021 الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين

20-22/8/2021 فتح باب الطعون والتظلمات في قائمة المرشحين

23-25/8/2021 انسحاب المترشحين

26/8/2021 اعلان القائمة النهائية للمرشحين

27/8-3/9/2021 الدعاية الانتخابية للمرشحين

4/9/2021 الاقتراع

4/9/2021 الفرز واعلان النتائج الأولية للفائزين

5-6/9/2021 فتح باب الطعون والتظلمات في النتائج

9/9/2021 اعلان النتائج النهائية للانتخابات

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