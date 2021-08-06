الشرطة تتدخل في صراع المريخ السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

تدخلت الشرطة في الأحداث المتصاعدة في نادي المريخ، لفتح أبواب النادي والاستاد، في ظل الصراع بين مجموعتين داخل مجلس الإدارة (آدم سوداكال ومحمد موسى الكندو)، وقامت، بحضور وكلاء من النائب العام، بمحاولة فتح الأبواب.

فيما أعلن نادي المريخ، في خطابٍ بعث به إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد محاولة استلام مقار النادي بالقوة. وأشار النادي إلى أنه أخطر فيفا، بكل ما تم من قبل الجهات المذكورة، مؤكداً أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ هيبة النادي ومكانته.

وأضاف: تفاجأنا بحضور قوّة من الشرطة، برفقتها ثلاثة من وكلاء النيابة، تحمل خطابين، الأوّل بتاريخ 3 أغسطس 2021 من رئاسة شرطة ولاية الخرطوم دائرة الجنايات، والخطاب الثاني بالتاريخ نفسه، مخاطبات من النيابة العامة المكتب التنفيذي للنائب العام، وقد حوت الخطابات توجيهات من الجهتين، باستلام مقار النادي.

كما حوى خطاب رئاسة شرطة ولاية الخرطوم دائرة الجنايات، اسم شخص يدعى محمد سيد أحمد، ادعى أنه ممثل الاتحاد السوداني لكرة القدم.

ونفى رئيس الاتحاد السوداني، في خطاب للنائب العام، أي علاقة تجمع الاتحاد بمحمد سيد أحمد، وأن الاتحاد لا يملك سلطة التدخل في الشأن المريخي.

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