«إنستغرام» وسيلة نفي الشائعات في الأهلي المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

حرص حسين الشحات ومحمد شريف، ثنائي فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، على توضيح ما حدث بينهما في ملعب مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري الممتاز.

ورصدت الكاميرات مشهداً لانفعال مهاجم الأهلي محمد شريف على زميله حسين الشحات، أثناء خروجه من الملعب، ما دفع بعض وسائل الإعلام للحديث عن أزمة كبيرة بين اللاعبين.

وظهر شريف والشحات في بث مباشر مشترك عبر موقع «إنستغرام» وقاما بنفي ما تم تداوله عن حدوث شجار بينهما على خلفية انفعال شريف على الشحات، الذي أكد على أنه لا يمكن أن يحدث هذا بينهما داخل الملعب، مشيراً إلى أنهم تعلموا الالتزام داخل النادي الأهلي، وهناك لائحة جزاءات وخصومات تحكم الجميع في حال الخروج عن النص، وطالب محمد شريف بتحري الدقة ومتابعة اللقطات بشكل كامل قبل الحديث عن انفعاله على حسين الشحات.

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