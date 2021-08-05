إشادة رسمية وجماهيرية بـ«فراعنة اليد»

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

نال منتخب مصر الأول لكرة اليد، إشادة رسمية وجماهيرية واسعة، رغم خسارته أمام منتخب فرنسا، أمس، بنتيجة 23 - 27 بالدور نصف النهائي بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ولا تزال الفرصة قائمة أمام «فراعنة اليد» لتحقيق الميدالية البرونزية، ليكون أول منتخب في لعبة جماعية يحقق ميدالية أولمبية في تاريخ الرياضة المصرية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، على دعم منتخب اليد، والإشادة بالأداء المشرف والرجولي الذي قدمه طوال دورة الألعاب الأولمبية، ودعا صبحي لاعبي منتخب اليد إلى نسيان نتيجة مباراة فرنسا، والتركيز في المباراة المقبلة، المقرر إقامتها غداً السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع، ومواصلة التألق والفوز بها لنيل الميدالية البرونزية لتحقيق إنجاز تاريخي يُحسب لهذا الجيل.

وأكد صبحي ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني في الفوز بالميدالية البرونزية كأقل تقدير يستحقه المنتخب، بفضل ما قدمه من أداء وظهور لافت طوال مراحل منافسات أولمبياد طوكيو، وأضاف أن منتخب اليد أصبح واحداً من أكبر المنتخبات على مستوى العالم، ويستطيع المنافسة والفوز بألقاب مختلف البطولات التي يشارك بها، لافتاً إلى الدعم والمؤازرة وتشجيع الشعب المصري لأبطال كرة اليد في جميع الظروف، كون هذا المنتخب يجعلنا نشعر بالفخر والسعادة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت الجماهير على مؤازرة منتخب اليد، والإشادة بالمستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال البطولة.

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