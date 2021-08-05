سحب قرعة كأس العرب للسيدات بمشاركة 7 منتخبات

المصدر: دبي-ياسر قاسم

سحبت مساء الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض قرعة بطولة كأس العرب للسيدات 2021 التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة بين 24 أغسطس الحالي و6 سبتمبر المقبل بمشاركة 7 منتخبات، وجرت مراسم القرعة بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذة سمر نصار (عن بعد).

وأسفرت القرعة، عن وقوع منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات، الأردن والجزائر وفلسطين.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 - 2022.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

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