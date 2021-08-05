الأهلي يعتلي صدارة الدوري المصري

المصدر: دبي- ياسر قاسم

اعتلى الأهلي صدارة الدوري المصري بالفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف مساء الأربعاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة السلام وسجل محمود عبدالمنعم كهربا هدف الأهلي الأول في الدقيقة 46 بداية الشوط الثاني وسجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 60 وسجل هدف وادي دجلة احمد شريف في الدقيقة 67 .

وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة متساويًا مع الزمالك، ويتفوق بالمواجهات المباشرة، بينما يتوقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 محتلا المركز السابع عشر .

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