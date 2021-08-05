أهلي الخرطوم يسخر من تهمة التواطؤ

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

سخر الأمين العام لنادي الأهلي الخرطوم، عوض الجزار، مما تم تداوله عن تواطؤ بين ناديه والمريخ في مباراة الدوري الأخيرة بين الفريقين، وتساءل الجزار: كيف نتواطأ ونحن مهددون بالهبوط ونحتاج نقاط اللقاء التي خسرناها؟ وكشف الأمين العام عن تعرض فريقه للظلم في مباراتي المريخ والهلال في الدوري الممتاز، نافياً ما يشاع بشأن اتفاق تم مع المريخ، وقال إنّ الشكوى التي دفع بها ناديه ضد المريخ قانونية.

ودفع نادي الأهلي الخرطوم بشكوى رسمية ضد نادي المريخ بسبب عدم إشراك لاعبين تحت السن، بعد أن سحب الأخير اثنين من اللاعبين في شوط المباراة الثاني.

فيما رفض الاتحاد السوداني لكرة القدم طلباً لمجموعة الكندو، الجناح الآخر في مجلس المريخ، بتعيين مسؤول جديد للنظام الإلكتروني للنادي الخاص بتسجيل اللاعبين، وإقالة المسؤول الحالي جناح سوداكال.

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