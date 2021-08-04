لجنة الإنتخابات المنتخبة بنادي المريخ تباشر مهامها

المصدر: البيان

باشرت لجنة الإنتخابات المنتخبة بنادي المريخ السوداني اعمالها وعقدت إجتماعها الأول مساء امس الثلاثاء الموافق 3 أغسطس، وذلك بعد إكتمال النصاب بحضور "6" أعضاء من إجمالي الأعضاء ال"9" والأعضاء ال"6" الذين حضروا الإجتماع ممثلين في:



1- الاستاذ آدم موسى إسحاق إبراهيم"أوباما"

2- المهندس نور الأنبياء ابو ريدة سالم شميلة

3- المهندس حسن الرحيمة عمر إدريس

4- الأستاذ أحمد فضل سيسي

5- المهندس صلاح الدين إبراهيم محمد عمر

6- الدكتور علي صبري الياس

وقد افتتحت اللجنة إجتماعها بتلاوة لائحة الإنتخابات الخاصة بنادي المريخ للعام 2021م والمجازة من قبل الجمعية العمومية غير العادية لنادي المريخ التي إنعقدت بتاريخ 31 يوليو 2021م عبر عضو اللجنة نور الأنبياء ابو ريدة سالم شميلة

ومن ثم قامت اللجنة بإنتخاب الأستاذ آدم موسى إسحاق "أوباما" رئيساً للجنة، كما تم إنتخاب المهندس نور الأنبياء نائباً لرئيس اللجنة وتم إنتخاب المهندس صلاح الدين إبراهيم محمد مقرراً للجنة والمهندس حسن الرحيمة عمر إدريس نائباً لمقرر اللجنة وتم تكليف الدكتور علي صبري الياس سكرتيراً محايداً

ومن ثم تم تسليم منصة الإجتماع للرئيس المنتخب للجنة الإنتخابات لإدارة الإجتماع، وقد قررت لجنة الإنتخابات عقد إجتماعها الثاني في 5 أغسطس 2021م وذلك للنظر في إعلان إنتخابات النادي وإعلام الأعضاء الغائبين عن الإجتماع الأول.

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