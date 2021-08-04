مقدم عقد مدرب المريخ يصل من بريطانيا

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

حول رئيس نادي المريخ آدم سوداكال، مقدم تعاقد مدرب الفريق دييغو غارزيتو وابنه (المساعد) من حسابه الخاص في بريطانيا.

وقام الثنائي بتحرير إيصالات استلام مالية لمقدم العقد، والتقى رئيس نادي المريخ والجهاز الفني بقيادة الفرنسي دييغو غارزيتو والثنائي أنتوني غارزيتو وإبراهيم حسين (إبراهومة)، وخلال اللقاء، أبدى الفرنسي سعادته بالعودة لتدريب المريخ، وطلب من رئيس النادي تدعيم صفوف الفريق بمجموعة من العناصر لسد النواقص، لا سيما حراسة المرمى، إضافة لإحداث إصلاحات في ملعب استاد المريخ، ووعده آدم سوداكال رئيس النادي بالقيام بتنفيذ متطلباته، ليبدأ المدرب الفرنسي الإشراف على أول تدريب للفريق برفقة طاقمه المعاون.

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