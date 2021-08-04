الحكومة العراقية تدعم أسود الرافدين بثلاثة مليارات دينار

المصدر: دبي-علي شدهان

قررت الحكومة العراقية تقديم دعم مالي بلغ 3 مليارات دينار "2055000 دولار أمريكي" لمنتخب العراق الأول لكرة القدم في مشواره في مرحلة الحسم المؤهلة ل"مونديال" 2022.

المجموعة الأولى

ويلعب منتخب العراق في مرحلة الحسم "المونديالية" في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران.

الجهاز الفني

وتم تخصيص مبلغ الدعم الحكومي، للتعاقد مع الجهاز الفني لأسود الرافدين بقيادة الهولندي ديك ادفوكات، وإقامة معسكرات الإعداد، وخوض مباريات دولية ودية.

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