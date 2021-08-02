فيفا ترفع التقرير النهائي للملاعب السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وصل إلى الخرطوم إيفان كيينغ مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيارة للخرطوم تستغرق 5 أيام، للوقوف على آخر الإصلاحات وأعمال التأهيل التي طلبتها اللجنة المكلفة زيارة الملاعب السودانية، وسيرفع إيفان تقريره النهائي في ختام زيارته، ويعد ملعب الهلال الملعب الوحيد الذي تؤدي فيه الأندية السودانية مبارياتها في رابطة الأبطال والكونفدرالية.

فيما وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو، لتولي مسؤولية فريق كرة القدم بنادي المريخ.

عاد المدرب الفرنسي صاحب التاريخ التدريبي بالقارة الأفريقية والذي يبلغ من العمر (71عاماً) للسودان، بعد أن أكمل اتفاقه مع رئيس مجلس إدارة المريخ آدم سوداكال.

ووقع غارزيتو عقده مع المريخ قبل وصوله إلى السودان.

وكان غارزيتو قد تأخر يوماً كاملاً، إذ وصل فقط نجله أنطوني وهو مساعده الأول في الجهاز الفني، بسبب بطاقة التطعيم الخاص به من فيروس كورونا.

وسبق للمدرب الفرنسي دييغو غارزيتو، تدريب المريخ على فترتين، كانت آخرها في الفترة من 2015 وحتى 2017، ودرب قبله فريق الهلال السوداني.

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