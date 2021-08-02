الحضور الجماهيري يقود وزير الشباب العراقي للبرلمان

المصدر: دبي-علي شدهان

تسبب الحضور الجماهيري في مباراة نهائي كأس العراق لكرة القدم بين القوة الجوية والزوراء، والتي جرت في ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد 19 يوليو الماضي، في استضافة عدنان درجال وزير الشباب والرياضة في البرلمان اليوم الاثنين، بحجة مخالفة الإجراءات الاحترازية الصارمة من وباء "كورونا" حسب ما ترى خلية الأزمة النيابية.

نهائي الكأس

وترى خلية الأزمة النيابية أنه تمت إقامة مباريات لكرة القدم بحضور جماهيري واضح، منها مباراة نهائي كأس العراق، وفتح الملعب للجماهير، وحضور 40 ألف متفرج في تلك المباراة، خلافا لشروط السلامة والوقاية من الوباء.

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