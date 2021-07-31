رسالة مؤثرة من حجازي للاعبي مصر بعد خسارة البرازيل

المصدر: دبي- ياسر قاسم

وجّه محترف اتحاد جدة السعودي، ولاعب المنتخب الأولمبي المصري، أحمد حجازي، رسالة لزملائه في المنتخب الأولمبي، بعد الخسارة أمام البرازيل، والخروج من أولمبياد «طوكيو 2020»، وقال بعد المباراة: «لا تخسروا بعضاً بسبب نتيجة مباراة، الكرة ليست باقية، سنظل حتى آخر العمر أصدقاء».

وأضاف: «أشكر جهاز منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، وأشكر جميع اللاعبين على المرحلة التي وصلنا لها، ونعتذر لو قصرنا في أي شيء».

وودع منتخب مصر الأولمبي دورة الألعاب الأولمبية من ربع النهائي، بعد الخسارة أمام المنتخب البرازيلي، بهدف دون رد.

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