الهولندي ادفوكات مدربا لمنتخب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

أنهى الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقدة تسمية مدرب منتخب العراق الأول، بالتوقيع رسميا مع الهولندي ادفوكات مديرا فنيا لأسود الرافدين خلفا للسلوفيني كاتانيتش الذي أنتهت علاقته بعد بلوغ منتخب العراق مرحلة الحسم المؤهلة ل"مونديال" 2022.

توقيع العقد

وجرت مراسم توقيع العقد مع ادفوكات في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت بحضور عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، وإياد بنيان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم،

مرحلة الحسم

وستكون مرحلة الحسم المؤهلة ل"مونديال" 2022، المهمة الأولى والأهم لادفوكات الذي سيكون أول مدرب هولندي يتولى مهمة القيادة الفنية لمنتخب العراق الأول لكرة القدم.

المجموعة الأولى

ويلعب منتخب العراق في مرحلة الحسم المونديالية في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، الإمارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية وإيران.

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