الهلال السعودي يستعين بوكيل كريستيانو رونالدو

المصدر: دبي-ياسر قاسم

استعان مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، بوكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز؛ لإنهاء صفقة المحترف البرازيلي بصفوف وست بروميتش الإنجليزي، ماثيوس بيريرا.

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال، ليوناردو جارديم قد تواصل مع وكيله أيضاً مينديز لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل مرض بين الناديين بخصوص بيريرا.

يُذكر أن مينديز يُعد وكيل العديد من مشاهير كرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الكولومبي خاميس رودريجيز، والحارس الإسباني دافيد دي خيا وغيرهم.

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