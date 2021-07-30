الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاط في الدوري المصري

المصدر: أ ف ب

ضيق الأهلي حامل اللقب فارق النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك الى 3 نقاط بفوز مثير على مضيفه أسوان بنتيجة 3-1، أمس الخميس في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة السابعة عشر للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" (ق22) واضاف محمد شريف الهدف الثاني (ق66) ليتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، وقلص النتيجة لأسوان النيجيري ايمانويل ايغبتور (ق85)واكد البديل الكونغولي والتر بواليا فوز الضيوف بهدف ثالث (ق90+5).

ورفع الأهلي رصيده الى 58 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر ب 61 نقطة، علما بان الأهلي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد أسوان بقيادة المدرب المساعد احمد السيد "مارادونا"، لغياب المدير الفني احمد مصطفى "بيبو" عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

بداية هادئة للمباراة مع تفوق نسبي للاعبي اسوان حيث توغل احمد خالد داخل منطقة جزاء الأهلي وأرسل عرضية حولها أشرف مجدي راسية مرت بجوار القائم الايمن (ق21)، ورد حسين الشحات بتمريرة خلف دفاع اسوان سددها كهربا مباشرة على يسار عمر رضوان محرزا هدف التقدم للضيوف (ق22).

تخلى لاعبو اسوان عن تراجعهم الدفاعي وبادلوا الأهلي الهجمات وشكلت تمريرات عمرو الحلواني المدافع الايسر لاسوان من كرات ثابتة خطورة على مرمى الاهلي، ومن احداها سجل محمود شبانة هدف التعادل برأسية على يمين علي لطفي (ق38) ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وكاد الغاني سولومون منساه مدافع اسوان يضيف الهدف الثاني للضيوف (ق53) بعدما حول عرضية "كهربا" رأسية أبعدها عمر رضوان من على خط المرمى وشتتها الدفاع ، ورد الالفي بتسديدة قوية (ق60) علت عارضة علي لطفي.

قمة الاثارة في الدقيقة 65 انفرد محمد شريف بتمريرة من كهربا، ولكنه سدد في جسد الحارس ، ارتدت لعلي معلول أرسلها عرضية حولها شريف بقدمه على يسار عمر رضوان محرزا الهدف الثاني (ق66).

وفي الدقيقة 85 سجل ايمانويل ايغبتور هدف تقليص الفارق من عرضية الحلواني سددها على يمين علي لطفي، والاخير انقذ مرماه من هدف ثان لأصحاب الارض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتصديه لتسديدة البديل محمد أسامة.ورد الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق والتر بواليا من تمريرة الشحات ، انفرد وراوغ رضوان وسددها في المرمى الخالي.

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