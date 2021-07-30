سلطنة عمان تستضيف مونديال المشي 2022

المصدر: مسقط - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في مؤتمره السنوي في طوكيو، عن فوز سلطنة عمان بملف استضافة بطولة العالم للمشي 2022، والمقرر إقامتها في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، من 1 - 6 مارس المقبل، بمشاركة 1700 عداء وعداءة، وهي المرة الأولى التي يقام فيها مونديال المشي في منطقة الشرق الأوسط، والأولى في دولة آسيوية خارج الصين.

حيث كان من المقرر أن تقام البطولة في مدينة مينسك البيلاروسية، ولكن تم إلغاؤها وتأجيلها عدة مرات، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وقيود السفر.

وتشمل المنافسات سباقات 20 كم للشباب والفتيات، و10 كم للفئة العمرية أقل من 20 سنة للذكور والإناث، إضافة إلى سباقات الكبار، وتقام يوم 4 مارس، فيما يقام في اليوم التالي سباق 35 كم، ويصاحب الحدث سباقات 1 كم و2 كم، المخصصان للأطفال، بجانب العديد من الفعاليات الترفيهية، ومعارض مخصصة للياقة والصحة البدنية.

ويعد سباق المشي سباقاً رياضياً للمشي لمسافات طويلة، يختلف عن المشي المعتاد، في أنه يجب أن تكون هناك قدم واحدة على اتصال بالأرض في جميع الأوقات. ويتم تقصير طول الخطوة، لتحقيق سرعة تنافسية.

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