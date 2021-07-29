تأجيل الدوري المصري والكأس

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري وكأس مصر، اعتباراً من أول أغسطس المقبل، وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في المسابقتين، على أن يتم إعلان الجدول الجديد خلال 48 ساعة.

وجاء قرار التأجيل بعدما تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في «طوكيو 2020».

وأكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أنه في حالة خروج مصر من الأولمبياد يستأنف الدوري 6 أغسطس، وفي حالة تأهل مصر تعود المباريات يومي 9 و10 من الشهر نفسه.

وأوضح مجاهد أن التعديلات تمت قبل سفر المنتخب إلى طوكيو وفي حضور مندوبي جميع الأندية، والكل يعلم بالسيناريوهات وليست مفاجأة.

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