الهلال يطلب حكام أجانب في الدوري السعودي بأكثر من 3 ملايين ريال

المصدر: دبي-ياسر قاسم

كشفت مصادر عن طلب تقدم به مجلس إدارة نادي الهلال لاتحاد الكرة السعودي بخصوص مباريات فريقه، التي ستُقام على ملعبه في الموسم المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة نادي الهلال، تقدمت بطلب رسمي لاتحاد الكرة؛ للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لكافة مباريات فريقها، التي ستُقام على أرضه في منافسات الموسم الجديد، مما سيكلفها مبلغًا ماليًا يصل إلى 3 ملايين ريال و285 ألف للاستعانة بحكام أجانب.

يُذكر أن تكلفة الطاقم الأجنبي الواحد لإدارة المباراة حسبما أعلن اتحاد الكرة هي 219 ألف ريال.

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