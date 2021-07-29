«أبوعشرين» يقترب من تحطيم الرقم القياسي

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

اقترب حارس فريق الهلال عبدالله أبوعشرين من تحطيم الرقم القياسي لحارس الفريق السابق الكاميروني مكسيم، وحافظ أبوعشرين على نظافة شباكه مع الهلال والمنتخب الوطني لـ(10) مباريات، منها مباراتان مع منتخب صقور الجديان، وست مباريات في الدوري ، ومباراتان في كأس السودان، وسجل الرقم القياسي باسم الحارس السابق الكاميروني مكسيم والذي حافظ على نظافة شباكه لـ(11) مباراة مع الهلال.

فيما أشارت صحيفة (المحترف) الجزائرية إلى توقيع الهلال السوداني على عقد احتراف مبدئي مع شرف شيبوب لاعب فريق شباب قسنطينة الجزائري لمدة عامين.

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