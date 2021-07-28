لاعب سعودي ينتقل من اتحاد جدة إلى مليلية الإسباني

المصدر: دبي - ياسر قاسم

وقَّع لاعب نادي الاتحاد جدة، وبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، أصيل عابد، رسمياً مع نادي الاتحاد الرياضي مليلية، وذلك لمدة موسم على سبيل الإعارة، وبهذا سيبدأ أصيل عابد بالمشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2022/2021 مع النادي الإسباني.

وكان اللاعب أصيل عابد شارك في تجربة أداء شهر مارس الماضي مع النادي الإسباني، الأمر الذي لقي استحسان الجهاز الفني، مطالباً باستمراره في التجربة الاحترافية والتوقيع معه رسمياً.

وبدأ أصيل عابد، أول من أمس، نشاطه مع الفريق الأول للاتحاد الرياضي مليلية، الذي يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

يُذكر أن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يسعى لاختيار أفضل المواهب وتطوير قدراتهم من خلال برنامج مختص ومكثف، بهدف صناعة جيل بطل يخدم المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز