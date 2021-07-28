«كاف» يعاقب الأهلي بسبب جماهيره

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي المصري، بسبب سلوك جماهيره في اللقاء الذي جمع بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.

وشهد اللقاء مشاحنات جماهيرية وخروجاً عن النص قبل بدايته، وقال الاتحاد الأفريقي في بيان: «قرار بخصوص مباراة دوري الأبطال رقم 135 بين الترجي (تونس) والأهلي (مصر) - على ملعب رادس، 19 يونيو، نصف نهائي دوري الأبطال 2021.

وأضاف البيان: أشار مسؤولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات. من حيث قوانين ولوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8 آلاف دولار لسلوك المتفرجين غير الرياضي.

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