أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

عادت حرب التصريحات بين فريقي الأهلي والزمالك، قطبي الكرة بمصر، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، بعد وصول فارق النقاط إلى 6 نقاط، وجاءت مباراة الزمالك وأسوان، لتفتح الباب أمام أزمة جديدة، إذ من المقرر أن يلتقي الفريقان في نصف نهائي كأس مصر، في أغسطس المقبل، وهي المباراة التي يطالب الزمالك بتأجيلها، تحقيقاُ لتكافؤ الفرص، وخصوصاً أن الأهلي لم يواجه انبي في دور 16.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن ناديه يرفض تأجيل لقاء الزمالك وأسوان، وطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بوضع الزمالك تحت الضغط نفسه الذي يتعرض له الأهلي بالدوري. ويعترض الزمالك على موعد مباراة أسوان، بداعي أنه سيضغط الفريق بشكل كبير، حيث يلعب الزمالك في الدوري أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري 3 و6 أغسطس، ثم يواجه أسوان بالكأس 9 منه، قبل أن يعود لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.

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