رئيس الاتحاد اليمني يشيد بدعم القرقاوي للسلة العربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد عبد الستار الهمداني رئيس الاتحاد اليمني لكرة السلة، وعضو الاتحاد العربي، بجهود اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، في توفير كافة الإمكانات للاتحادات العربية ودعمها، بهدف تطوير اللعبة على مستوى المسابقات والدورات التدريبية، وقال: القرقاوي شخصية قيادية تخدم كرة السلة العربية، بطموح الوصول بها للعالمية، ونثمن جهود اتحاد الإمارات في تنظيم دورة خاصة للمدربين اليمنيين، كما تجب الإشادة بدور المحاضر الدولي، الدكتور منير بن حبيب المدير الفني للاتحاد الإماراتي.

ثمّن القرقاوي جهود رئيس الاتحاد اليمني، مؤكداً وضع كل الإمكانات اللازمة تحت تصرف الأشقاء في اليمن، وكافة الدول العربية، من أجل النهوض باللعبة.

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