الأهلي المصري يقع في «فخ» الانتصارات القارية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

سقط الأهلي المصري في «فخ» نشوة الانتصارات القارية، مهدراً نقطتين ثمينتين، في صراعه مع منافسه الزمالك على لقب الدوري المصري لكرة القدم بالتعادل مع منافسه البنك الأهلي، ويبدو أن الفوز في إفريقيا يتبعه تأثير سلبي على الأهلي الذي عاد مؤخراً من المغرب، حاملاً كأس دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة النهائية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني وله 52 نقطة من 24 مباراة، وبالتالي فإن كل نقطة يهدرها الأهلي في مشواره ستبعده عن الاحتفاظ باللقب، لاسيما وأن الزمالك يسير بخطى جيدة، ولديه الحافز والإصرار على استعادة اللقب الغائب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتأثر فيها الأهلي بنشوة الانتصارات القارية، حيث سبق له إهدار نقطتين بالتعادل مع فريق بيراميدز، في أول مباراة محلية لعبها بعد تأهله لنهائي دوري الأبطال على حساب الترجي التونسي.

ويعيب على الأهلي في المواجهتين، عدم تمكن اللاعبين من الحفاظ على الثبات حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث جاء هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وهي الدقيقة 86، وتكرر الأمر أمام بيراميدز، حيث كان الأهلي متقدماً بهدفين مقابل هدف، قبل أن يدرك المنافس التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأكد موسيماني، المدير الفني للأهلي عن هذا الخطأ عقب التعادل مع البنك الأهلي وقال: الأمر لا يتعلق بآخر خمس دقائق بل بآخر 15 دقيقة لم نتحكم في إيقاع المباراة وتركناها تهرب منا، كان من المفترض أن ننهي اللقاء من الشوط الأول، أهدرنا فرصاً عديدة في الشوط الأول وكرة القدم تعاقبك لو لم تستغل فرصك وتحولها إلى أهداف.

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